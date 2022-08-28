Коллаборанты пытаются отбелить себя

Об этом в эфире "Единые Новости" рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров. Он сообщил, что в оккупированной Михайловке при непонятных обстоятельствах был уничтожен один из ключевых коллаборантов, который отвечал за организацию "референдума".

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Вероятно, речь идет о гауляйтере Михайловки иване сушко. 24 августа сообщалось, что машину сушко взорвали. Нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что гауляйтера в критическом состоянии доставили в больницу, но не смогли спасти.

Иван Федоров сообщил, что поступило подтверждение из Михайловки о ликвидации так называемого "начальника псевдоотделения полиции". Федоров сообщил, что коллаборанта нашли повешенным.

Речь идет об андрее рыжкове, о гибели которого стало известно накануне. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук 27 августа информировал, что рыжиков когда-то был украинским пограничником.

Мы четко имеем признаки того, что спецслужбы россии делают зачистку,

– сказал Иван Федоров.

Он отметил, что коллаборанты в ответ на зачистку за последние несколько дней обращаются в спецслужбы Украины. По словам Федорова, предатели больше не хотят сотрудничать с оккупантами.

Мэр Мелитополя добавил, что коллаборанты пытаются отбелить себя и заявляют, что не будут участвовать в "референдуме", лишь бы силы сопротивления их не уничтожили.

В Запорожской области ликвидировали "заместителя руководителя" местного "ГАИ"

26 августа стало известно, что во временно оккупированном Бердянске взорвалось авто с "заместителем руководителя" местного "ГАИ" александром колесниковым. Предателя госпитализировали с осколочными ранениями.

В тот же день появилась информация, что александр колесников погиб. Об этом сообщил ряд пропагандистских СМИ. Также информацию подтвердил ряд украинских ресурсов и телеграм-каналов.

Похожий случай произошел на оккупированной Херсонщине. Там помощника гауляйтера Херсонской области владимира сальдо взорвали в автомобиле. Речь идет об игоре телегине.

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