Соответствующую информацию сообщили в телеграм-канале "Ящик Пандоры". Информация об инциденте появилась поздно вечером 22 августа.

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Помощника сальдо взорвали в авто

Вероятно, помощника гауляйтера Херсонщины сальдо игоря телегина взорвали сегодня (говорится о 22 августа – 24 канал) в 18:20 в автомобиле,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 23:23 22 августа официальные власти не подтвердили и не опровергли эту информацию. Так что она может быть вполне правдивой, ведь раньше уже была попытка покушения на самого сальдо.