Соответствующую информацию сообщили в телеграм-канале "Ящик Пандоры". Информация об инциденте появилась поздно вечером 22 августа.
Обратите внимание Хлань прокомментировал слухи о том, что гауляйтер Сальдо попал в больницу
Помощника сальдо взорвали в авто
Вероятно, помощника гауляйтера Херсонщины сальдо игоря телегина взорвали сегодня (говорится о 22 августа – 24 канал) в 18:20 в автомобиле,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 23:23 22 августа официальные власти не подтвердили и не опровергли эту информацию. Так что она может быть вполне правдивой, ведь раньше уже была попытка покушения на самого сальдо.