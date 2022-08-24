О смерти гауляйтера сообщили росСМИ, передает 24 канал. Известно, что автомобиль сушко взорвали.

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Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что сначала гауляйтера в критическом состоянии доставили в больницу. Спасти его, конечно, не удалось.

Взрывчатка в машине сушко находилась под сиденьем. Как говорится – не усидел на своем месте,

– заявил Гончаренко.

Покушение на гауляйтера Мариуполя

В Мариуполе покушались на гауляйтера константина иващенко . Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя – отметил, что "не очень удачно". Однако захватчиков предупредили, что это только начало.

Покушение на иващенко совершили, когда он въезжал в зоопарк.

Андрющенко подчеркнул, что мариупольские гауляйтеры – напуганы. Они прячутся в курортной зоне за пределами города. Предатели уже недовольны выбором и боятся каждой тени.

Гауляйтер гура умер после покушения

Между тем покушение на гауляйтера виталия гуру оказалось успешным . По данным росСМИ, в предателя могли стрелять в его доме из пистолета Макарова.

Гауляйтера гуру пытались довезти во временно оккупированный Крым. Однако по дороге предатель умер.

Общие потери врага

Между тем, общее количество ликвидированных оккупантов растет ежедневно. В День Независимости Украины Генштаб ВСУ сообщил о 45 700 ликвидированных оккупантах . Враг несет потери во всех направлениях, а больше всего – на Донецком. Кроме того, удалось уничтожить:

личного состава – около 45700 (+150) человек;

танков – 1924 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 4243 (+5) единиц;

артиллерийских систем – 1036 (+3) единицы;

РСЗО – 266 единиц;

средств ПВО – 177 (+1) единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 199 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) единиц;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (+10) единиц;

специальной техники – 99 единиц.