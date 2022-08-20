Новость сообщил Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. Он отметил, что на этот раз покушение было не очень удачным. В то же время для гауляйтеров, которые уже разочарованы своим выбором, это только начало.
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В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но это только начало. Ну что, мразота! До сих пор смешно от "возмездия уже здесь"? Продолжение следует,
– заявил Андрющенко.
Детали покушения
По данным росСМИ покушение совершили при въезде в зоопарк. Там заложили взрывчатку. Когда коллаборант прибыл на место происшествия, раздался взрыв. иващенко якобы не пострадал.
Гауляйтер гура – умер
- виталий гура – гауляйтер Новой Каховки – умер после совершенного на него покушения. Журналист Денис Казанский заявил, что оккупанты пытались спасти гауляйтера. Однако он таки умер по дороге в временно оккупированный Крым.
- По данным росСМИ, в гуру могли стрелять из пистолета Макарова. Покушение на коллаборанта совершили в его доме.