Новость сообщил Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. Он отметил, что на этот раз покушение было не очень удачным. В то же время для гауляйтеров, которые уже разочарованы своим выбором , это только начало.

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В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но это только начало. Ну что, мразота! До сих пор смешно от "возмездия уже здесь"? Продолжение следует,

– заявил Андрющенко.

Детали покушения

По данным росСМИ покушение совершили при въезде в зоопарк. Там заложили взрывчатку. Когда коллаборант прибыл на место происшествия, раздался взрыв. иващенко якобы не пострадал.

Гауляйтер гура – ​​умер