Об этом в эфире 24 канала рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что гауляйтеры уже недовольны тем, что возглавили оккупационные власти. Ведь они рассчитывали на деньги из россии, которые сразу посыпятся им в карманы.

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Петр Андрющенко привел пример, что замглавы Мариуполя получает 35 тысяч рублей. Это точно не та сумма, которую предатели хотели.

Все они действительно мариупольцы, все принадлежат к ОПЗЖ. Относятся к политически криминальному движению, которое в 2014 году уже пробовал раз оккупировать Мариуполь. Потом все эти 8 лет расшатывал лодки, расшатывал ситуацию,

– объяснил Петр Андрющенко.

По его словам, хоть все они местные, однако никаких решений они не принимают. Все это делают непосредственно россияне. Между тем гауляйтеры выполняют функцию говорящей головы, то есть этакие марионетки, которые должны разговаривать с людьми.

"Они пытаются построить новые коррупционные схемы, чтобы воровать российские деньги. Но в последнее время россияне о чем-то начали догадываться. Поэтому там продолжаются проверки уже даже среди оккупационных властей под видом ФСБ", – акцентировал советник городского главы Мариуполя.

Он сообщил, что точно известно о заместителе председателя, который один из первых перешел на сторону оккупантов – это агурбаш. Его уже арестовали и он точно не вернется.

Будет ли он где-нибудь по подвалам сидеть или вообще мы его никогда не найдем – это нас не очень интересует. Но на этих коррупционных схемах его поймали и процесс не останавливается. Сейчас перешли к мариупольским проверкам,

– отметил Петр Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, он надеется, что ряды хорошо прочистят. Не важно, кто их уберет – наши партизаны или ФСБ. Цель одна и та же.

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