Такая ситуация обусловлена ​​так называемыми "фильтрационными мерами" оккупантов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на брифинг мэра Мариуполя Вадима Бойченко в Медиацентре Украина.

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Люди умирают в пути

Выезд из Мариуполя пока ограничен. Для этого нужно становиться на очередь в так называемых "фильтрационных центрах". Там как раз и приходится ждать по 3 – 4 месяца.

Люди все понимают и это делают, чтобы уезжать. Старики без очереди уезжают. Но дорога от Мариуполя и подконтрольной части нашего государства занимает 3 – 5 суток,

– сказал мэр.

Он добавил, что не единичны случаи гибели жителей города, пытающихся уехать в Запорожье. Только за предыдущую неделю погибли около 10 человек.

Дело в том, что там делаются очень большие пробки, но нет никакой медицинской помощи. А часто те, кто едут очень измотаны и просто не выдерживают такое испытание.

Почему начинают больше бежать из Мариуполя

Количество людей, едущих в сторону Украины, в последнее время действительно начало резко расти. Мэр объяснил, что сейчас там нет ничего, что может называться "нормальная жизнь". В городе так и не возобновили водоснабжение. Что касается электричества, то в сети пускают напряжение 380 вольт вместо 220, поэтому часто случаются пожары.

В то же время накладывается и отсутствие газа, что потенциально есть уже крайне большой проблемой. Ведь это означает, что в большинстве домов даже не будет отопления зимой.

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