Така ситуація зумовлена так званими "фільтраційними заходами" окупантів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на брифінг мера Маріуполя Вадима Бойченка в Медіацентрі Україна.

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Люди помирають у дорозі ​

Виїзд з Маріуполя наразі є обмеженим. Для цього потрібно ставати на чергу у так званих "фільтраційних центрах". Там якраз і доводиться чекати по 3 – 4 місяці.

Люди все розуміють і це роблять, щоб їхати. Літні люди без черги виїжджають. Але дорога від Маріуполя та підконтрольної частини нашої держави займає 3 – 5 діб,

– сказав мер.

Він додав, що не поодинокі випадки загибелі жителів міста, які намагаються виїхати до Запоріжжя. Лише за попередній тиждень загинули приблизно 10 осіб.

Річ у тім, що там робляться дуже великі затори, але немає жодної медичної допомоги. А часто ті, хто їдуть дуже виснажені та просто не витримують таке випробування.

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Кількість людей, які їдуть в бік України, останнім часом дійсно почала різко зростати. Мер пояснив, що зараз там немає нічого, що може мати назву "нормальне життя". У місті так і не відновили водопостачання. Щодо електрики, то в мережі пускають напругу 380 вольтів замість 220, тому часто трапляються пожежі.

Водночас накладається й відсутність газу, яка є потенційно вже вкрай великою проблемою. Адже це означає, що в більшості домівок навіть не буде опалення взимку.

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