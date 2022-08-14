Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що гауляйтери вже незадоволені тим, що очолили окупаційну владу. Адже вони розраховували на гроші з росії, які одразу посиплться їм в кишені.

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Петро Андрющенко навів приклад, що заступник окупаційного голови Маріуполя отримує 35 тисяч рублів. Це точно не та сума, яку зрадники хотіли.

Всі вони дійсно маріупольці, всі належать до ОПЗЖ. Належать до політично-кримінального руху, який у 2014 році вже пробував раз окупувати Маріуполь. Потім всі ці 8 років розхитував човна, розхитував ситуацію,

– пояснив Петро Андрющенко.

За його словами, хоч всі вони місцеві, однак ніякі рішення вони не приймають. Все це роблять безпосередньо росіяни. Тим часом гауляйтери виконують функцію розмовляючої голови, тобто такі собі маріонетки, які мають розмовляти з людьми.

"Вони намагаються побудувати нові корупційні схеми, аби красти російські гроші. Але останнім часом росіяни про щось почали здогадуватися. Тому там тривають перевірки вже навіть серед окупаційної влади під виглядом ФСБ", – акцентував радник міського голови Маріуполя.

Він повідомив, що точно відомо про заступника голови, який один із найперших перейшов на бік окупантів – це агурбаш. Його вже заарештували й він вже точно не повернеться.

Чи буде він десь по підвалах сидіти чи взагалі ми його ніколи не знайдемо – це нас не дуже цікавить. Але на цих корупційних схемах вже його спіймали й процес не зупиняється. Зараз перейшли до маріупольських перевірок,

– зазначив Петро Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, він сподівається, що ряди добре прочистять. Не важливо хто їх прибере – наші партизани чи ФСБ. Мета одна й та ж сама.

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