Колаборанти намагаються відбілити себе

Про це в ефірі "Єдині Новини" розповів законний мер Мелітополя Іван Федоров. Він повідомив, що в окупованій Михайлівці за незрозумілих обставин був знищений один з ключових колаборантів, який відповідав за організацію "референдуму"

До теми Гауляйтера на Запоріжжі підірвали у власному авто: шансів вижити не було

Ймовірно, йдеться про гауляйтера Михайлівки івана сушка. 24 серпня повідомлялося, що автівку сушка підірвали. Нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що гауляйтера в критичному стані доставили до лікарні, але не змогли врятувати.

Іван Федоров повідомив, що надійшло підтвердження з Михайлівки щодо ліквідації так званого "начальника псевдовідділку поліції". Федоров повідомив, що колаборанта знайшли повішеним.

Йдеться про андрія рижкова, про загибель якого стало відомо напередодні. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук 27 серпня інформував, що рижиков колись був українським прикордонником

Ми чітко маємо ознаки того, що спецслужби росії роблять зачистку,

– сказав Іван Федоров.

Він зазначив, що колаборанти у відповідь на зачистку за останні декілька днів звертаються до спецслужб України. За словами Федорова, зрадники більше не хочуть співпрацювати з окупантами.

Мер Мелітополя додав, що колаборанти намагаються відбілити себе та заявляють, що не будуть брати участь у "референдумі", аби лиш сили спротиву їх не знищили.

На Запоріжжі ліквідували "заступника керівника" місцевого "ДАІ"

26 серпня стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську вибухнуло авто із "заступником керівника" місцевого "ДАІ" олександра колєснікова. Зрадника госпіталізували з осколковими пораненнями.

Того ж дня з'явилася інформація, що олександр колєсніков загинув. Про це повідомило ряд пропагандистські ЗМІ. Також інформацію підтвердила низка українських ресурсів та телеграм-каналів.

Схожий випадок стався на окупованій Херсонщині. Там помічника гауляйтера Херсонщини володимира сальдо підірвали в автомобілі. Мовиться про ігоря телегіна.

Вас це може зацікавити – у Мелітополі зруйнували одну з найбільших баз окупантів: дивіться відео