Завод "Сокіл" припинив існування у 2013 році

Інформацію про удари по ворогу в Новій Каховці підтвердив військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише 24 канал. За його словами, українські військові вдарили по штабу росіян, який окупанти облаштували на території колишнього приладобудівного заводу "Сокіл".

До речі Біля Херсона знищені склади, техніка та ППО ворога, – Хлань

У соціальних мережах з'явилася світлина біля універмагу "Сокіл", біля якого здіймається стовп диму після "бавовни". Універмаг розташований на проспекті Перемоги, 9.

Біля універмагу, який потрапив на фото з "бавовною", за адресою проспект Перемоги, 7 і розташована будівля колишнього заводу "Сокіл".

Колишній завод "Сокіл" на карті

Що відомо про удар по заводу в Новій Каховці

Генеральний штаб ЗСУ офіційно не підтверджував удар по будівлі заводу "Сокіл". Та слід зазначити, що в Генштабі ЗСУ не підтверджують подібні операції.

Після "бавовни" у соціальних мережах з'явилося декілька світлин та відео з Нової Каховки. На них помітно, що в небі над Новою Каховкою велика хмара диму.

Зауважимо, що дим були видно з прилеглих населених пунктів, через що місцеві жителі припускали, що це "бавовна" на Каховській ГЕС. За словами місцевих жителів, на заводі було близько 5 "прильотів".

Раніше – ЗСУ завдали новий удар біля Каховської ГЕС: дивіться відео