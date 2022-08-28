Завод "Сокол" прекратил существование в 2013 году

Информацию об ударах по врагу в Новой Каховке подтвердил военный ТРО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет 24 канал. По его словам, украинские военные ударили по штабу россиян, который оккупанты обустроили на территории бывшего приборостроительного завода "Сокол".

Кстати Возле Херсона уничтожены склады, техника и ПВО врага, – Хлань

В социальных сетях появилась фотография возле универмага "Сокол", возле которого поднимается столб дыма после "хлопка". Универмаг находится на проспекте Победы, 9.

Возле универмага, попавшего на фото с "хлопком", по адресу проспект Победы, 7 и расположено здание бывшего завода "Сокол".

Бывший завод "Сокол" на карте

Что известно об ударе по заводу в Новой Каховке

Генеральный штаб ВСУ официально не подтверждал удар по зданию завода "Сокол". Следует отметить, что в Генштабе ВСУ не подтверждают подобные операции.

После "хлопка" в социальных сетях появилось несколько фотографий и видео из Новой Каховки. На них заметно, что в небе над Новой Каховкой большое облако дыма.

Заметим, что дым был виден из близлежащих населенных пунктов, из-за чего местные жители предполагали, что это "хлопок" на Каховской ГЭС. По словам местных жителей, на заводе было около 5 "прилетов".

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