Местные жители сообщают, что были "прилеты" примерно в 17 часов. В сети уже обнародовали несколько фото, на которых видны последствия нового "хлопка".

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После взрывов поднялась гора дыма

Сразу после того, как там раздались несколько взрывов, в районе Олешек начал подниматься столб дыма. В течение нескольких минут он уже стал гораздо шире. Местные указали, что по состоянию на 17:30 распространение дыма не прекратилось и его становится все больше.

Последствия взрыва в районе Олешек / Фото телеграма "Ху***ый Херсон"