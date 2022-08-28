Безпілотник збили на південно-східному напрямку. Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України.
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На що перетворився російський безпілотник
Як заявили у відомстві, зенітні ракетні розрахунки повітряного командування "Центр" щохвилини чатують повітряний простір та нищать окупанта, і запевняють, що ворогу немає і не буде місця у нашому українському небі.
На опублікованих фото можна побачити, як наші захисники знищили БПЛА окупантів. Від безпілотника залишись лише уламки.
Наші захисники знищили черговий безпілотник ворога / фото Повітряні Сили ЗСУ
Який вигляд має знищений російський безпілотник / фото Повітряні Сили ЗСУ
Українські захисники знищили "Орлан-10" / фото Повітряні Сили ЗСУ
Б'ємо окупанта на всіх фронтах! Ми не стомилися захищати свою країну! Слава Україні і ЗСУ,
– зазначили Повітряні Сили ЗСУ.
Втрати техніки ворога
За минулу добу знищили 250 російських військових. Але відразу ж обмовимося, що це приблизна цифра.
Зауважимо, що крім живої сили окупанти втрачають ще й техніку. Так, від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося тисячі одиниць ворожих машин перетворити на брухт.
- танків – 1 942 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 257 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 050 (+5) одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 274 одиниці;
- засобів ППО – 148 одиниць;
- літаків – 234 одиниці;
- гелікоптерів – 202 одиниці
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2) одиниць;
- крилатих ракет – 196 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 171 (+6) одиниць;
- спеціальної техніки – 99 одиниць.
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