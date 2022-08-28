Українські герої завдають ворогу колосальних втрат. Воїни зенітного ракетного підрозділу ПВК "Центр" продовжують знищувати БПЛА окупантів.
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Сьогодні зранку 28 серпня, воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" на південно-східному напрямку збили черговий безпілотний літальний апарат ворога,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба повітряного командування "Центр" наголосила, що цьогорічні випускники вміло та влучно доводять свою навченість. Молоді герої набувають бойового досвіду. Вони разом з досвідченим особовим складом б'ють ворога.
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Втрати ворога
Українські герої продовжують знищувати ворога на всіх напрямках. Станом на 28 серпня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про 46 750 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:
- танків – 1 942 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 257 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 050 (+5) одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 274 одиниці;
- засобів ППО – 148 одиниць;
- літаків – 234 одиниці;
- гелікоптерів – 202 одиниці
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2) одиниць;
- крилатих ракет – 196 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 171 (+6) одиниць;
- спеціальної техніки – 99 одиниць.
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