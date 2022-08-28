Українські герої завдають ворогу колосальних втрат. Воїни зенітного ракетного підрозділу ПВК "Центр" продовжують знищувати БПЛА окупантів.

Зауважте Ліквідували окупанта, який був у полоні, а тоді знову повернувся в російську армію

Сьогодні зранку 28 серпня, воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" на південно-східному напрямку збили черговий безпілотний літальний апарат ворога,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба повітряного командування "Центр" наголосила, що цьогорічні випускники вміло та влучно доводять свою навченість. Молоді герої набувають бойового досвіду. Вони разом з досвідченим особовим складом б'ють ворога.

Як українські воїни збили російський безпілотник: дивіться відео

Втрати ворога

Українські герої продовжують знищувати ворога на всіх напрямках. Станом на 28 серпня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про 46 750 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 942 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 257 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 050 (+5) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 274 одиниці;

засобів ППО – 148 одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 одиниці

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2) одиниць;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 171 (+6) одиниць;

спеціальної техніки – 99 одиниць.

Зауважте – Українські пілоти показали, як звільняють землю від загарбників: дивіться відео