Так, один з російських військових таки поповнив статистику втрат ворога. І зробив він це після того, як побував у полоні та зміг з нього повернутися.

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Оскільки ворог не зрозумів підказку, яку дало йому життя, довелося радикальніше її доносити. Як розповів журналіст Андрій Цаплієнко, російський загарбник пройшов досить непростий шлях. Спочатку він вирушив воювати проти України, потрапив до полону, а невдовзі був обміняний. Але після цього він вирішив повернутися на фронт. Правда, це була його остання спроба, адже у серпні його ліквідували.

У полон потрапив у перші дні

Зауважимо, що окупант у полоні на камеру розповів, що він – кружалов олександр юрійович. Він був фельдшером медичного взводу 1-го мотострілецького батальйону військової частини 31 134. Вона розташована у селищі міського типу Калінінець, що у Московській області. Записували відео ще 4 березня.

У березні окупант уже був у полоні: дивіться відео

Цаплієнко зауважив, що повідомлення про знищення кружалова виявив співзасновник InformNapalm Іраклі Комахідзе. У соціальних мережах рідних окупанта був опублікований пост про це. У ньому, власне, й згадується про те, що ворог пішов на війну після звільнення з полону.



окупант служив не перший рік / Скриншот з соціальних мереж

Полоненим, які на камеру обіцяють, що не підуть більше воювати, варто замислитись,

– наголосив Цаплієнко.

Оскільки ми пригадали про статистику втрат ворога, то не зайвим буде освіжити в голові отримані від Генштабу дані.

Понад 46 тисяч окупантів ліквідовано

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 46 750 російських бійців. Але це приблизна цифра, адже в зонах ведення активних бойових дій вести точну статистику просто неможливо.

А ще на брухт уже вдалося перетворити 1942 танки, 4257 бойових броньованих систем, 1050 артилерійських систем, 274 реактивні системи залпового вогню, 148 одиниць засобів ППО, а також 99 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, на балансі ворожої армії на 234 літаки, 202 гелікоптери, 838 БпЛА, 196 крилатих ракет, 15 суден, 3171 автомобіль і автоцистерну менше.

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