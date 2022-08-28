Украинские герои наносят врагу колоссальные потери. Воины зенитного ракетного подразделения ППК "Центр" продолжают уничтожать БПЛА оккупантов.

Заметьте Ликвидировали оккупанта, который был в плену, а затем снова вернулся в русскую армию

Сегодня утром 28 августа воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" на юго-восточном направлении сбили очередной беспилотный летательный аппарат врага,
– говорится в сообщении.

Пресс-служба воздушного командования "Центр" подчеркнула, что выпускники этого года умело и точно доказывают свою обученность. Молодые герои приобретают боевой опыт. Они вместе с опытным личным составом избивают врага.

Как украинские воины сбили российский беспилотник: смотрите видео

Потери врага

Украинские герои продолжают уничтожать врага по всем направлениям. По состоянию на 28 августа 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о 46 750 ликвидированных оккупантах. Кроме того, удалось уничтожить:

  • танков – 1942 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4 257 (+3) единиц;
  • артиллерийских систем – 1050 (+5) единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 274 единицы;
  • средств ПВО – 148 единиц;
  • самолетов – 234 единицы;
  • вертолетов – 202 единицы
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) единиц;
  • крылатых ракет – 196 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6) единиц;
  • специальной техники – 99 единиц.

Украинские пилоты показали, как освобождают землю от захватчиков: смотрите видео