Беспилотник был сбит на юго-восточном направлении. Об этом сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

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Во что превратился российский беспилотник

Как заявили в ведомстве, зенитные ракетные расчеты воздушного командования "Центр" ежеминутно подстерегают воздушное пространство и уничтожают оккупанта, и уверяют, что врагу нет и не будет места в нашем украинском небе.

На опубликованных фото можно увидеть, как наши защитники уничтожили БПЛА оккупантов. От беспилотника остались только обломки.



Наши защитники уничтожили очередной беспилотник врага / фото Воздушные Силы ВСУ



Как выглядит уничтоженный российский беспилотник / фото Воздушные Силы ВСУ



Украинские защитники уничтожили "Орлан-10" / фото Воздушные Силы ВСУ

Бьем оккупанта на всех фронтах! Мы не устали защищать свою страну! Слава Украине и ВСУ,

– отметили Воздушные Силы ВСУ.

Потери техники врага

За минувшие сутки уничтожили 250 российских военных. Но сразу оговоримся, что это примерная цифра.

Заметим, что кроме живой силы оккупанты теряют еще и технику. Так, с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось тысячи единиц вражеских машин превратить в металлолом.

танков – 1942 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 4 257 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1050 (+5) единиц;

реактивных систем залпового огня – 274 единицы;

средств ПВО – 148 единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 202 единицы

БпЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) единиц;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6) единиц;

специальной техники – 99 единиц.

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