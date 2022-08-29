Об этом рассказали в ряде местных пабликов, сообщает 24 канал. Ночь для захватчиков оказалась очень беспокойной.
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В Херсоне, вероятно, уничтожили воинскую часть оккупантов
Приблизительно в 4:00 во временно оккупированном Херсоне прозвучал ряд взрывов. По информации телеграм-канала "Скринька Пандори", "прилетов" по оккупантам было очень много.
В Херсоне раздавались мощные взрывы: видео
По информации очевидцев, сверхточный удар уничтожил вражескую военную часть на Паровозной улице, где было много российских военных. После этого большинство из них пополнили ряды "двухсотых".
Вероятно, уничтожили вражескую воинскую часть: видео
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В полночь также раздавались взрывы
На Херсонщине сутки 29 августа начались для захватчиков невесело. Практически сразу после полуночи в ряде телеграм-каналов сообщили о мощных взрывах в:
- Новой Каховке,
- Орехове,
- Ивановке.
По информации очевидцев, ВСУ точечно отработали по позициям оккупантов. Защитники, возможно, попали в очередной вражеский склад с боекомплектом и личный состав оккупационной армии.
Однако подтверждения этой информации тоже пока нет. Поэтому вероятные хорошие новости для украинцев стоит ждать лишь утром.
Очевидцы сообщают о сверхточных ударах: видео
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