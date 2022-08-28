"Хлопок" случился возле мыса Фиолент. Оккупанты традиционно говорили, что это была работа систем ПВО, сообщает 24 канал.

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После взрывов возле мыса вспыхнул пожар

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев рассказал, что в садовом обществе Муссон вспыхнул пожар в одноэтажном деревянном здании. Пламя распространилось на 150 квадратных метров.

По словам развожаева, пожар произошел на территории якобы "брошенной" воинской части.

Это не связано с работой ПВО. На месте работают пожарные, в причинах возгорания разберутся,

– добавил оккупационный "губернатор".

Обратите внимание, что в том же месте слышали мощные взрывы. По словам местных жителей, их было по меньшей мере 10.

Позже в местных телеграм-каналах сообщили, что там упала противокорабельная ракета "Оникс", которую оккупанты выпустили по материковой части Украины. Вскоре возле мыса начался пожар.

"Определить, где именно горит сложно: местность неровная, храма не видно. На наших глазах дым превратился в огонь, огонь поднимается все выше, и пожар, судя по тому, как разрастается зарево, становится все больше", – отметил местный корреспондент.

В свою очередь, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что война – это путь обмана, поэтому следует с осторожностью относиться к словам российских СМИ. Несмотря на это, такая новость не может не радовать.

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