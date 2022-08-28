"Бавовна" трапилася біля мису Фіолент. Окупанти традиційно казали, що це була робота систем ППО, повідомляє 24 канал.

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Після вибухів біля мису спалахнула пожежа

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя міхаіл развожаєв розповів, що в садовому товаристві Мусон спалахнула пожежа в одноповерховій дерев'яній будівлі. Полум'я поширилося на 150 квадратних метрів.

За словами развожаєва, пожежа трапилася на території нібито "покинутої" військової частини.

Це не пов'язано з роботою ППО. На місці працюють пожежники, у причинах займання розберуться,

– додав окупаційний "губернатор".

Зауважте, що у тому ж місці чули потужні вибухи. За словами місцевих жителів їх було щонайменше 10.

Пізніше у місцевих телеграм-каналах повідомили, що там впала протикорабельна ракета "Онікс", яку окупанти випустили по материковій частині України. Згодом біля мису розпочалася пожежа.

"Визначити де саме горить складно: місцевість нерівна, храму не видно. На наших очах дим перетворився на вогонь, вогонь підіймається все вище, та пожежа, судячи з того, як розростається заграва, дедалі більшає", – зауважив місцевий кореспондент.

Своєю чергою, речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що війна – це шлях обману, тож варто з пересторогою ставитись до слів російських ЗМІ. Попри це, така новина не може не тішити.

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