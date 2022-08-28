Очевидці повідомили про декілька потужних вибухів у Козачій бухті та на мисі Фіолент. Все це район Севастополя, інформує 24 канал.

​До теми В Алупці в окупованому Криму прогримів вибух

Що відомо про нову "бавовну"

Місцеві жителі заявили про десять випадків "бавовни" в Козачій бухті. За попередньою інформацією, спрацювала ППО російських окупантів.

Також на мисі Фіолент нині лунає повітряна тривога.

росіяни повідомили, що в Криму впала ракета "Онікс", яку вони запустили по Україні. Місцеві бачили пуск, після чого почули вибухи в районі мису Фіолент.

У Криму чути нову "бавовну": дивіться відео

"Бавовна" у Криму все ніяк не вщухає

28 серпня росіяни заявили, що "у Севастополі з боку мису Фіолент працює ППО".

Також в Алупці прогримів вибух. Загалом на території півострова триває сезон "бавовни". Згодом російські телеграм-канали повідомили, що вибух пролунав над Сімеїзом. Окупанти, які вже серйозно панікують через "бавовну", заявили про роботу "ППО".

До речі, після "бавовни" в Криму росія у паніці почала міняти командування флоту. Вибухи на військових об'єктах вона хоче видати за теракт. російське військове керівництво дедалі більше втрачає впевненість у безпеці Криму після "бавовни". Починається заміна керівництва флоту росії на півострові.

Варто переглянути – "Бавовна" в Криму зірвала атаку гіперзвуковими ракетами: дивіться відео