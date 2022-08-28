Загарбники – налякані. Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського народу – заявив, що окупанти масово вивозять свої сім'ї.

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Джемілєв розповів, що кримські татари ходять одне до одного на "каву з нагоди сприятливої ​​звістки".

росіяни панікують через "бавовн"

Аналітики вашингтонського інституту вивчення війни ISW розповіли, що росія почала вивозити з тимчасово окупованого Криму свою техніку. Окрім того, окупанти почали підсилювати свої системи ППО в Криму. Усе тому, що ті, які так охоче розхвалювали російські пропагандисти, виявилися неефективними.