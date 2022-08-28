Про те, що може відбуватися далі в Криму розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Він припустив, що буде у випадку бойових дій на півострові.

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Навіть якщо розгорнуться військові дії, не можна уявити, щоб Україна діяла так, як росія. Якщо наші почнуть стріляти по мирних об'єктах, їх просто з'їдять тут – наші закони цього не дозволяють,

– наголосив Джемілєв.

Натомість – в росії все можна.

Окупанти вивезли свої родини

За словами Джемілєва, він заспокоює тих, хто боїться того, що буде далі. Каже їм, що ми не росіяни. Радить триматися поділі від військових баз.

А ситуація така, що, певне, змушені будемо їх атакувати. Настрої, різні, звісно. Паніка, величезні потоки машин у бік росії,

– сказав Джемілєв.

Він також розповів, що йому надали інформацію про те, що окупаційні "керівники" Аксьонов та Костянтинов вивезли свої сім'ї з півострова. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Джемілєв назвав це гарною ознакою.

"А кримські татари ходять один в одному гості та п'ють köz-aydın qavesı – "каву з нагоди сприятливої ​​звістки". Ну а в тих, хто дзвонить мені, такий настрій: слава богу, нарешті!" – розповів лідер кримських татар.

Ситуація в Криму

Випадків "бавовни" на півострові більшає. Мешканців це неабияк лякає, росіяни там готуються до втечі у паніці. Та речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповідав, що рано говорити про втечу ворога з Криму.

Натомість окупанти затримали чоловіка Олександра, який співав "Ой, у лузі червона калина". Український активіст Сергій Стерненко закликав українців у Криму бути обережними.

А українці тим часом проводять гумористичний флешмоб. Бронюють готелі в Криму на осінь. Поїдуть туди святкувати звільнення півострова. Номер забронювали вже й для головнокомандувача Валерія Залужного.

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