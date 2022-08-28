О том, что может происходить дальше в Крыму, рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Он предположил, что будет в случае боевых действий на полуострове.

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Даже если развернутся военные действия, нельзя представить, чтобы Украина действовала так, как россия. Если наши начнут стрелять по мирным объектам, их просто съедят здесь – наши законы этого не позволяют,

– подчеркнул Джемилев.

В то же время – в россии все можно.

оккупанты вывезли свои семьи

По словам Джемилева, он успокаивает тех, кто боится того, что будет дальше. Говорит им, что мы не россияне. Советует держаться подальше от военных баз.

А ситуация такова, что, видимо, вынуждены будем их атаковать. Настроения, разные, конечно. Паника, огромные потоки машин в сторону россии,

– сказал Джемилев.

Он также рассказал, что ему предоставили информацию о том, что оккупационные "руководители" аксенов и константинов вывезли свои семьи с полуострова. Сотрудники фсб также вывезли своих людей. Джемилев назвал это хорошим признаком.

"А крымские татары ходят друг к другу в гости и пьют köz-aydın qavesı – "кофе по случаю благоприятного известия". Ну а у тех, кто звонит мне, такое настроение: слава Богу, наконец!" – рассказал лидер крымских татар.

Ситуация в Крыму

Случаев "хлопка" на полуострове становится больше. Жителей это изрядно пугает, россияне там готовятся к бегству в панике. Но спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказывал, что рано говорить о бегстве врага из Крыма.

В то же время оккупанты задержали мужчину Александра, который пел "Ой, у лузі червона калина". Украинский активист Сергей Стерненко призвал украинцев в Крыму быть осторожными.

А украинцы тем временем проводят юмористический флешмоб. Бронируют отели в Крыму на осень. Поедут туда праздновать освобождение полуострова. Номер забронировали уже и для главнокомандующего Валерия Залужного.

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