Такой флешмоб придумали на фоне "хлопка" на оккупированном полуострове. Это ведь приближает его освобождение от захватчиков.
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Номер в Ялте для Залужного
У украинцев юмор просто легендарный и в этом флешмобе они также отметили. В оккупированной Ялте есть гостиница с украинским названием "Мрія".
Бронирование номера для Залужного / Фото Ярослава Коба
Там решили заказать номер на 14 октября для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В отеле не возражают / Фото Ярослава Коба
Якобы Валерий Федорович с товарищами приедет смотреть на победный салют в честь освобождения города от оккупантов.
Бронирование номера в Крыму / Фото Ярослава Коба
В переписке администратор гостиницы забронировал номер Залужному. Теперь в Ялте ждут украинских защитников, чтобы провести парад.
Залужному забронировали номер в Ялте / Фото Ярослава Коба
Что происходит в Крыму
- Жители оккупированного полуострова ждут освобождения и проявляют свою позицию как могут. Так, оккупанты задержали мужчину Александра, который пел "Ой, у лузі червона калина". Украинский активист Сергей Стерненко призвал украинцев в Крыму быть осторожными.
- Также жителей оккупированного Крыма очень напугал регулярный "хлопок" на полуострове. россияне там готовятся к бегству в панике. Семьи военных едут в первую очередь. Но представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказывал, что рано говорить о бегстве врага из Крыма.
- Кроме того, российские военные продолжают перевозить свою технику к полуострову Крым. Машины удалось зафиксировать недалеко от керченского моста.
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