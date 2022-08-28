Такой флешмоб придумали на фоне "хлопка" на оккупированном полуострове. Это ведь приближает его освобождение от захватчиков.

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Номер в Ялте для Залужного

У украинцев юмор просто легендарный и в этом флешмобе они также отметили. В оккупированной Ялте есть гостиница с украинским названием "Мрія".



Бронирование номера для Залужного / Фото Ярослава Коба

Там решили заказать номер на 14 октября для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



В отеле не возражают / Фото Ярослава Коба

Якобы Валерий Федорович с товарищами приедет смотреть на победный салют в честь освобождения города от оккупантов.



Бронирование номера в Крыму / Фото Ярослава Коба

В переписке администратор гостиницы забронировал номер Залужному. Теперь в Ялте ждут украинских защитников, чтобы провести парад.



Залужному забронировали номер в Ялте / Фото Ярослава Коба

Что происходит в Крыму

Жители оккупированного полуострова ждут освобождения и проявляют свою позицию как могут. Так, оккупанты задержали мужчину Александра, который пел "Ой, у лузі червона калина". Украинский активист Сергей Стерненко призвал украинцев в Крыму быть осторожными.

Также жителей оккупированного Крыма очень напугал регулярный "хлопок" на полуострове. россияне там готовятся к бегству в панике. Семьи военных едут в первую очередь. Но представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказывал, что рано говорить о бегстве врага из Крыма.

Кроме того, российские военные продолжают перевозить свою технику к полуострову Крым. Машины удалось зафиксировать недалеко от керченского моста.

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