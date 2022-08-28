Такий флешмоб придумали на фоні "бавовни" в окупованому півострові. Адже це наближає його звільнення від загарбників.

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Номер в Ялті для Залужного

В українців гумор просто легендарний і в цьому флешмобі вони відзначилися також. В окупованій Ялті є готель з українською назвою "Мрія".



Бронювання номера для Залужного / Фото Ярослава Коба

Там вирішили замовити номер на 14 жовтня для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.



У готелі не заперечують / Фото Ярослава Коба

Мовляв, Валерій Федорович з товаришами приїде дивитись на переможний салют на честь звільнення міста від окупантів.



Бронювання номера в Криму / Фото Ярослава Коба

У переписці адміністратор готелю забронював номер Залужному. Тепер в Ялті чекають на українських захисників, щоб провести парад.



Залужному забронювали номер в Ялті / Фото Ярослава Коба

Що відбувається у Криму

Мешканці окупованого півострова чекають звільнення і проявляють свою позицію, як можуть. Так, окупанти затримали чоловіка Олександра, який співав "Ой, у лузі червона калина". Український активіст Сергій Стерненко закликав українців у Криму бути обережними.

Також мешканців окупованого Криму неабияк налякала регулярна "бавовна" на півострові. росіяни там готуються до втечі у паніці. Родини військових їдуть в першу чергу. Та речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповідав, що рано говорити про втечу ворога з Криму.

Крім того, російські військові продовжують перевозити свою техніку до півострова Крим. Машини вдалося зафіксувати неподалік керченського мосту.

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