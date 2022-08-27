Окупанти заявили, що затримали жителя Криму за "гімн Азову". Хоч чоловік виконував українську народну пісню "Ой у лузі червона калина".

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Українець Олександр ще той "правопорушник"

Крім української народної пісні окупантам дуже не сподобалось, що на інстаграм-сторінці Олександра було написано "русскій ваєнний карабль, іді на ***" та гасло "слава Україні". За це його притягнули до відповідальності "за дії, спрямовані на дискредитацію" збройних сил росії. Затримуючи чоловіка його скрутили так, неначе він якийсь терорист та небезпечний для суспільства.

До слова, після того, як Олександра затримали, ці надписи зникли зі сторінки.

Закликаю українців у тимчасово окупованому Криму бути обережними та вживати усіх заходів для власної безпеки. Нам з вами ще треба буде перемогу у Криму святкувати. Ну і нашим ЗСУ потрібна інформація про дислокацію та переміщення військ загарбників, тому бережіть себе. Не ризикуйте зайвий раз або хоча б вживайте заходів, щоб вас неможливо було вирахувати,

– написав Сергій Стерненко.

В окупованому Криму запустили чат-бот для доносів

Окупаційна влада Севастополя розробила чат-бот для доносів на місцевих жителів, які підтримують Україну. Зокрема до відповідальності притягуватимуть тих, хто викладає у мережах місця роботи російської ППО з координатами та тих, хто підтримує українську владу.

Зауважимо, що з 24 лютого щонайменше понад 100 кримчан стали фігурантами адміністративних справ про "дискредитацію" російської армії, а ще 11 жителям Криму та Севастополя загрожує в'язниця в "антивоєнних справах". Все дійшло до того, що окупанти шукають власника безкоштовного вай-фаю "Slava Ukrayini".

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