Російські ЗМІ повідомляють, що в Криму впала протикорабельна ракета "Онікс", яку вони запускали по Україні.

До теми Доліталась ворожа "пташка": відео, як українські воїни збили російський безпілотник

Російська ракета "Онікс" могла впасти на мисі Фіолент

За повідомленням місцевих телеграм-каналів, після того, як росіяни випустили по Україні ПРК "Онікс", на мисі Фіолент в Криму пролунали вибухи.

Вочевидь, ракета справді впала в Україні, але, щоправда, на тимчасово окупованій території, де і базуються окупанти. Цікавий факт – саме у цей час в Одеській області оголосили про відбій.

При цьому речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що війна – це шлях обману, тож варто з пересторогою ставитись до слів російських ЗМІ. При цьому він зізнався, що така новина не може не тішити.

Після вибухів на мисі Фіолент почалась пожежа

Варто зауважити, що після того, як на мисі Фіолент пролунали вибухи, там почалась сильна пожежа. Що саме горить, наразі невідомо.

Визначити де саме горить складно: місцевість нерівна, храму не видно. На наших очах дим перетворився на вогонь, вогонь підіймається все вище та пожежа, судячи з того, як розростається заграва, все більшає,

– повідомляє місцевий кореспондент.

Офіційних коментарів пропагандистів про пожежу теж наразі немає.

Пожежа на мисі Фіолент: фото із соцмереж

Нагадаємо, що вибухи на мисі Фіолент пролунали приблизно о 18:40.

Вас може зацікавити – як красиво горять ворожі танки: дивіться відео