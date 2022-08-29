Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. Вероятно, ВСУ снова работают по позициям захватчиков.

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В Херсонской области раздаются взрывы

Сразу после полуночи в сети сообщили о мощных взрывах на временно оккупированных территориях Херсона. По информации "Скринька Пандори", украинские защитники точечно работали по позициям оккупантов.

В частности, "хлопок" случился в Новой Каховке. По словам местных, там работала ПВО захватчиков.

Плодотворные сутки завершились, новые начались прямо с полуночи. В Новой Каховке очередной, но очень вкусный прилет по оккупантам. Даже два. Второй был, чтобы добить, в том же районе,

– говорится в сообщении.

По информации очевидцев, ВСУ попали в очередной вражеский склад с боекомплектом и личный состав оккупационной армии.

Кроме Новой Каховки, взрывы в очередной раз прогремели и в Антоновке.

Смотрите видео взрывов в Антоновке:

Также "хлопок" случился в Олешках. Сообщают, что взрывы там были достаточно мощными.

Важно! Пока точно неизвестно, что именно было причиной всех этих взрывов, ведь официального подтверждения от ВСУ пока нет. Вероятно, защитники порадуют украинцев новостями об очередных попаданиях по позициям оккупантов уже утром.

В Олешках раздаются взрывы: видео

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