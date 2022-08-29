Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. Вероятно, ВСУ снова работают по позициям захватчиков.

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В Херсонской области раздаются взрывы

Сразу после полуночи в сети сообщили о мощных взрывах на временно оккупированных территориях Херсона. По информации "Скринька Пандори", украинские защитники точечно работали по позициям оккупантов.

В частности, "хлопок" случился в Новой Каховке. По словам местных, там работала ПВО захватчиков.

Плодотворные сутки завершились, новые начались прямо с полуночи. В Новой Каховке очередной, но очень вкусный прилет по оккупантам. Даже два. Второй был, чтобы добить, в том же районе,
– говорится в сообщении.

По информации очевидцев, ВСУ попали в очередной вражеский склад с боекомплектом и личный состав оккупационной армии.

Кроме Новой Каховки, взрывы в очередной раз прогремели и в Антоновке.

Смотрите видео взрывов в Антоновке:

Также "хлопок" случился в Олешках. Сообщают, что взрывы там были достаточно мощными.

В Олешках раздаются взрывы: видео

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