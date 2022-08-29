Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Ймовірно, ЗСУ знову працюють по позиціях загарбників.

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На Херсонщині лунають вибухи

Одразу після опівночі в мережі повідомили про потужні вибухи на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. За інформацією "Скринька Пандори", українські захисники точково працювали по позиціях окупантів.

Зокрема, "бавовна" трапилася у Новій Каховці. За словами місцевих, там працювала ППО загарбників.

Плідна доба завершилася, нова почалася прямісінько опівночі. У Новій Каховці черговий, але дуже смачний приліт по окупантах. Навіть два. Другий був, щоб добити, у тому самому районі,
– мовиться у повідомленні.

За інформацією очевидців, ЗСУ поцілили у черговий ворожий склад із боєкомплектом та особовий склад окупаційної армії.

Окрім Нової Каховки, вибухи вкотре пролунали й в Антонівці.

Дивіться відео вибухів в Антонівці:

Також "бавовна" трапилася в Олешках. Повідомляють, що вибухи там були доволі потужними.

В Олешках лунають вибухи: відео

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