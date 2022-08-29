Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Ймовірно, ЗСУ знову працюють по позиціях загарбників.

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На Херсонщині лунають вибухи

Одразу після опівночі в мережі повідомили про потужні вибухи на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. За інформацією "Скринька Пандори", українські захисники точково працювали по позиціях окупантів.

Зокрема, "бавовна" трапилася у Новій Каховці. За словами місцевих, там працювала ППО загарбників.

Плідна доба завершилася, нова почалася прямісінько опівночі. У Новій Каховці черговий, але дуже смачний приліт по окупантах. Навіть два. Другий був, щоб добити, у тому самому районі,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією очевидців, ЗСУ поцілили у черговий ворожий склад із боєкомплектом та особовий склад окупаційної армії.

Окрім Нової Каховки, вибухи вкотре пролунали й в Антонівці.

Дивіться відео вибухів в Антонівці:

Також "бавовна" трапилася в Олешках. Повідомляють, що вибухи там були доволі потужними.

Важливо! Наразі точно невідомо, що саме було причиною всіх цих вибухів, адже офіційного підтвердження від ЗСУ поки немає. Ймовірно, захисники потішать українців новинами про чергові влучання по позиціях окупантів вже зранку.

В Олешках лунають вибухи: відео

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