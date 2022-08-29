Про це розповіли в низці місцевих пабліків, повідомляє 24 канал. Ніч для загарбників виявилася вкрай неспокійною.

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У Херсоні, ймовірно, знищили військову частину окупантів

Приблизно о 4:00 в тимчасово окупованому Херсоні пролунала низка вибухів. За інформацією телеграм-каналу "Скринька Пандори", "прильотів" по окупантах було дуже багато.

В Херсоні лунали потужні вибухи: відео

За інформацією очевидців, надточний удар знищив ворожу військову частину на вулиці Паровозній, де було багато російських військових. Після цього більшість із них поповнили лави "двохсотих".

Зауважте: в ЗСУ поки не підтвердили цієї інформації. Тому наразі достеменно невідомо, що там насправді відбулося.

Ймовірно, знищили ворожу військову частину: відео

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Опівночі також лунали вибухи

На Херсонщині доба 29 серпня почалася для загарбників невесело. Практично одразу після опівночі в низці телеграм-каналів повідомили про потужні вибухи в:

Новій Каховці,

Оріхові,

Антонівці.

За інформацією очевидців, ЗСУ точково відпрацювали по позиціях окупантів. Захисники, можливо, поцілили у черговий ворожий склад із боєкомплектом та особовий склад окупаційної армії.

Проте підтвердження цієї інформації також поки немає. Тож на ймовірні хороші новини для українців потрібно чекати ранку.

Очевидці повідомляють про надточні удари: відео

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