Без силового блоку кремль не зможе контролювати ситуацію, що призведе до розвалу росії. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.

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Як розвалиться росія

Експерт зазначив, що "палацовий переворот" у росії можливий, але у країні немає армійців, які офіцерську честь могли б "реалізувати за допомогою табакерки та шалика".

Зачистка призвела до того, що в оточенні путіна таких людей немає, а от повалення режиму ймовірне. Це можливо, коли почнеться серйозний протест силовиків, й завалиться одна з опор путінського режиму – силова. Буде обвал. Результатом, швидше за все, стане просто розпад росії,

– пояснив опозиціонер.

За його словами, це буде вже "третій і остаточний розпад російської імперії".

"росія перестане існувати в цих кордонах. Швидше за все, такий сценарій реалізується", – додав Яковенко.

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"путін має піти"

Журналіст вважає, що заяви муніципальних депутатів про те, що путін має самоусунутися від влади є "гарною новиною".

"Однак це не похитне режим. Фашистські диктатури таким чином не "скидають". В історії росії, срср та російської імперії не було жодного випадку, коли влада змінювалася на виборах. Просто такої опції ніколи не існувало. Не існує вона і зараз. Тому те, що кажуть депутати, – це важливо, бо це розкручує "спіраль мовчання", – зауважив оглядач.

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На його думку, публічне оголошення антивоєнної чи іншої антипутінської позиції загрожує терміном ув'язнення до 15 років, а міф про беззаперечну підтримку путіна народом активно поширюється пропагандою.

"Ці муніципальні депутати ризикують, бо проти них порушуються адміністративні та кримінальні справи. Одному з депутатів дали 7 років просто за те, що йде війна і треба називати речі своїми іменами. Ці люди ризикують, але вони роблять свою справу. Вони, як то кажуть, публічно протестують. Це заразливо: спочатку у петербурзі, тепер у москві", – підкреслив опозиціонер.

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За його словами, такі дії є хорошим вкладом у підрив путінського режиму, але наразі це ні на що не впливає.

Це ніяк не призведе до повалення путінського режиму, тому що фашистські режими такого типу руйнуються внаслідок тотальної поразки або внаслідок смерті диктатора. Лише такі дві опції існують у цих умовах,

– резюмував Яковенко.

Заява російських муніципальних депутатів: що відомо

Група російських депутатів із Санкт-Петербурга вирішила засудити війну в Україні. Вони заявили, що "спецоперація" є поганою ідеєю, тому путіна треба усунути.

московські депутати "підхопили флешмоб" й дорікають владіміру путіну, що росію "знову почали ненавидіти". Щобільше, вони заговорили про зміну влади.

Замість "перемог" у росіян на фронті одні проблеми та поразки. Їхній наступ зупинився, а міністр оборони сєргєй шойгу став посміховиськом. За даними розвідки Великої Британії, шойгу взагалі вже нічим не командує.

Водночас між російськими генералами сергієм шойгу та віктором золотовим розгорілася війна за статус улюбленця путіна. Зокрема, про це свідчать декілька фактів.

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