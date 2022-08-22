У Вашингтоні сподіваються на внутрішньокремлівський переворот, який оновить політичну еліту в москві. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Від "федерації" до конфедерації

Експерт вважає, що у російських регіонах вже сьогодні домінують сепаратистські погляди, спрямовані на отримання політичної та фінансової децентралізації від москви.

росія сегментуватиметься на окремі регіони... Вона поступово перетворюється на конфедерацію і це дуже хвилює США, що розпад росії може статися раптово й неочікувано ні для кого,

– зазначив Жданов.

Він переконаний, що з розпадом російської федерації існування НАТО для США стане недоцільним.

"Тоді можна повернутися до регіональних союзів, які матимуть як безпекову складову, так і політичну та економічну. Кому буде протистояти НАТО? США проходили це у 1991 році після розвалу СРСР", – додав експерт.

На його думку, США сьогодні "грають на грані фолу", позаяк у Вашингтоні дуже сподіваються на палацовий переворот у росії. Так вони хочуть змінити політичну еліту, з намаганням зберегти росію в тих кордонах, в яких вона існує сьогодні. На його думку, у цьому процесі США можуть врахувати інтереси хіба що Китаю, зважаючи на тісні економічні зв'язки між країнами.

Також, за його словами, у кремлі роблять помилку, дозволяючи федеральним суб'єктам формувати національні батальйони за гроші місцевих бюджетів.

"Вони можуть зіграти у злий жарт з кремлем. Місцева влада, сформувавши ці батальйони, може використати їх на власний розсуд, а не за наказом федеральних органів влади", – зауважив фахівець.

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"росія першою не вдарить по НАТО"

Водночас Жданов оцінив заяви кремля щодо перекидання літаків з ракетами "Кинджал" до Калінінградської області. Він переконаний, що у москві не захочуть розпочинати війну проти країн НАТО.

росія ніколи першою не вдарить по НАТО. Так, росія для НАТО є загрозою. Попри те, що в найліпшому варіанті росія виготовила декілька десятків ракет "Кинджал", але ніхто реально не випробував їх на системах ППО країн-членів НАТО. Це чергове підвищення градусу. Подібне було, коли росія перекидала "Іскандери" до Калінінграда,

– підкреслив експерт.

На його думку, у росії вже закінчилися ракети "Калібр" до комплексів "Іскандерів", тому у кремлі вирішили лякати НАТО "Кинджалами".

"1500 кілометрів дальності ураження немає, залишились 500 кілометрів. Тому вони перекинуть декілька літаків з ракетами "Кинджал", щоб залякувати країни Європи, створювати напругу й вимагати припинити постачання озброєння Україні", – вказав фахівець.

Плани на "Циркони"

Окрім того, зі слів Жданова, заяви москви про підготовку виготовлення ракет "Циркон" є інформаційним блефом.

"Ракета "Циркон" є міжконтинентальною балістичною ракетою, тому вона належатиме до ядерної зброї. До нашої війни вона мало як може бути застосованою. У кремлі можуть сьогодні відновити виробництво, якщо завод працює, але невідомо, що вони будуть ставити на місці "мізків" ракети – радіоелектроніки", – прокоментував військовий експерт.

Він додав, що у таких типах ракет дуже багато комплектуючих, які росія отримувала з-за кордону.

"Якщо вони не зможуть обійти санкції, то навряд чи зможуть організувати випуск цих ракет. Тим паче, що немає даних, що ракета "Циркон" повністю закінчила цикл державних випробувань", – пояснив Жданов.

Водночас всю риторику щодо ракет "Циркон" експерт вважає інформаційною атакою проти країн Заходу.

Це коронний номер рф: інформаційний вкид має бути застрашливим, щоб наводити жах на тих, хто почув цю новину. Що нібито завтра піде дощ із ракет "Циркон". Навіть якщо вони почнуть щось робити, то потужності не дадуть росії масово виробляти ці ракети у короткий термін,

– резюмував Жданов.

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