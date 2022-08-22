В Вашингтоне надеются на внутрикремлевский переворот, который обновит политическую элиту в Москве. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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От "федерации" к конфедерации

Эксперт считает, что в российских регионах уже сегодня доминируют сепаратистские взгляды, направленные на получение политической и финансовой децентрализации москвы.

Россия будет сегментироваться в отдельные регионы... Она постепенно превращается в конфедерацию и это очень волнует США, что распад России может произойти внезапно и неожиданно ни для кого.

– отметил Жданов.

Он уверен, что с распадом российской федерации существование НАТО для США станет нецелесообразным.

"Тогда можно вернуться в региональные союзы, которые будут иметь как безопасность, так и политическую и экономическую. Кому будет противостоять НАТО? США проходили это в 1991 году после развала СССР", - добавил эксперт.

По его мнению, США сегодня "играют на грани фола", поскольку в Вашингтоне очень надеются на дворцовый переворот в России. Так они хотят изменить политическую элиту, пытаясь сохранить россию в тех границах, в которых она существует сегодня. По его мнению, в этом процессе США могут учесть интересы разве что Китая, учитывая тесные экономические связи между странами.

Также, по его словам, в кремле совершают ошибку, позволяя федеральным субъектам формировать национальные батальоны за деньги местных бюджетов.

"Они могут сыграть в злую шутку с кремлем. Местные власти, сформировав эти батальоны, могут использовать их по собственному усмотрению, а не по приказу федеральных органов власти", - отметил специалист.

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"Россия первой не ударит по НАТО"

В то же время Жданов оценил заявления кремля о опрокидывании самолетов с ракетами "Кинжал" в Калининградскую область. Он убежден, что в Москве не захотят вступать в войну против стран НАТО.

Россия никогда первой не ударит по НАТО. Да, Россия для НАТО представляет угрозу. Несмотря на то, что в лучшем варианте Россия изготовила несколько десятков ракет "Кинжал", но никто реально не испытал их на системах ПВО стран-членов НАТО. Это еще одно повышение градуса. Подобно было, когда россия опрокидывала "Искандеры" в Калининград,

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, в России уже закончились ракеты "Калибр" в комплексы "Искандеров", поэтому в кремле решили пугать НАТО "Кинжалами".

"1500 километров дальности поражения нет, осталось 500 километров. Поэтому они опрокинут несколько самолетов с ракетами "Кинжал", чтобы запугать страны Европы, создавать напряжение и требовать прекратить поставки вооружения Украине", - указал специалист.

Планы на "Цирконы"

Кроме того, по словам Жданова, заявления москвы о подготовке производства ракет "Циркон" являются информационным блефом.

"Ракета "Циркон" является межконтинентальной баллистической ракетой, поэтому она будет принадлежать к ядерному оружию. До нашей войны она мало как применима. В кремле могут сегодня возобновить производство, если завод работает, но неизвестно, что они будут ставить на месте "мозгов" ракеты – радиоэлектроники", – прокомментировал военный эксперт.

Он добавил, что в таких типах ракет очень много комплектующих, которые россия получала из-за границы.

"Если они не смогут обойти санкции, то вряд ли смогут организовать выпуск этих ракет. Тем более что нет данных, что ракета "Циркон" полностью закончила цикл государственных испытаний", – пояснил Жданов.

В то же время всю риторику по ракетам "Циркон" эксперт считает информационной атакой против стран Запада.

Это коронный номер России: информационный вброс должен быть устрашающим, чтобы наводить ужас на тех, кто услышал эту новость. Как будто завтра пойдет дождь из ракет "Циркон". Даже если они начнут что-то делать, то мощности не дадут россии массово производить эти ракеты в короткие сроки.

– резюмировал Жданов.

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