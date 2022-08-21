Соответствующее заявление озвучил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич. Он также напомнил, что Польша защищена от любых угроз.
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Наши действия – в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО – есть и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым россией под Калининградом,
– заявил заместитель министра.
Войцех Скуркевич объяснил, что Польша защищена членством в Североатлантическом альянсе.
"Если возникнет какая-либо угроза, пятая статья Североатлантического договора – то есть формула "один за всех и все за одного" – будет применена", – заверил замминистра.
Войцех Скуркевич также напомнил, что в северо-восточных регионах Польши уже давно применяются меры по укреплению обороны восточного фланга НАТО. Среди прочего там:
- дислоцируются союзные войска;
- проводятся интенсивные военные учения.
Что этому предшествовало
- 18 августа россия опрокинула три истребителя "кинжал" под Калининград. Эти действия кремль объяснил тем, что это произошло в рамках "стратегического сдерживания".
- российское минобороны сообщило, что "кинжалы" будут там дежурить круглосуточно.
- Также сообщили, что якобы "кинжал" невидимы и неуязвимы для средств противовоздушной и противоракетной обороны.
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