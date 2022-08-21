Відповідну заяву озвучив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич. Він також пригадав, що Польща захищена від будь-яких загроз.

Читайте також У Британії та США заявили, що витік радіації на ЗАЕС може бути порушенням 5 статті НАТО

У Польщі натякнули росії на 5 статтю НАТО

Наші дії – в консультації з нашими союзниками і штабом НАТО – є і будуть залишатися адекватними загрозам і діям, що вживаються росією під Калінінградом,

– заявив заступник міністра.

Войцех Скуркевич пояснив, що Польща захищена членством в Північноатлантичному альянсі.

"Якщо виникне якась загроза, п'ята стаття Північноатлантичного договору – тобто формула "один за всіх і всі за одного" – буде застосована", – запевнив заступник міністра.

Войцех Скуркевич також пригадав, що в північно-східних регіонах Польщі вже давно застосовуються заходи щодо зміцнення оборони східного флангу НАТО. Серед іншого там:

дислокуються союзні війська;

проводяться інтенсивні військові навчання.

Що цьому передувало

18 серпня росія перекинула три винищувачі "Кинжал" під Калінінград. Ці дії кремль пояснив тим, що це відбулось в рамках "стратегічного стримування".

російське міноборони повідомило, що "Кинжали" будуть там чергувати цілодобово.

Також повідомили, що нібито "Кинжал" невидимі та невразливі для засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Дивіться також – Ступак заявив, що аварія на ЗАЕС буде порушенням 5 статті НАТО: відео