Слова шойгу передали российские пропагандисты, транслировавшие события кремлевского военного "форума". Следует заметить, что по состоянию на 20 августа известно лишь о 9 пробных запусках этих ракет , которые Москва решила запустить в массовое производство.

Недавно Россия испытала крылатую ракету "Циркон" вблизи Финляндии и Швеции.

Ракетами "Циркон" пугают мир уже 3 года

Кремлевский диктатор "анонсировал" новые боеприпасы в ходе своего послания "федеральному совету" в 2019 году. Тогда он назвал это частью "нового поколения систем вооружений". Впоследствии пропагандисты уже начали периодически показывать свои мультики о том, как они этими ракетами будут бомбить США и другие государства мира.



Пропагандист показывает проекцию атаки США "Цирконом" / Скриншот

Однако были и другие мультики, демонстрировавшиеся даже в минобороны страны-террористки. В частности, однажды во время речи о "Цирконе" демонстрировали момент падения странных фигур на Штаты.



Мультик, показывающий кремль и реальная карта / Скриншот

Как напоминали о "Цирконе" после 24 февраля

Однако было бряцание этим оружием даже после полномасштабного вторжения в Украину. В частности, испытания "Циркона" вблизи Финляндии и Швеции в конце мая. А вот 31 июля путин взвыл, что новые ракеты установят на корабль "Адмирал Горшков" . После потопления "Москвы" это судно стало флагманом черноморского флота России.

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Что известно о ракетах "Циркон" Сначала ее позиционировали как противокорабельную крылатую ракету. Однако вскоре пропагандисты уже указывали, что они могут бить и наземные цели.



россияне указывают, что ракета может лететь со скоростью 9 махов – 11 километров в час. По расстоянию говорят, что максимальная дальность – 1 000 километров. Однако это не подтверждали еще иностранные специалисты. Полное название боеприпаса "3М22 Циркон".



Детальнее о новых ракетах путина и насколько они опасны – по Сначала ее позиционировали как противокорабельную крылатую ракету. Однако вскоре пропагандисты уже указывали, что они могут бить и наземные цели.россияне указывают, что ракета может лететь со скоростью 9 махов – 11 километров в час. По расстоянию говорят, что максимальная дальность – 1 000 километров. Однако это не подтверждали еще иностранные специалисты. Полное название боеприпаса "3М22 Циркон".Детальнее о новых ракетах путина и насколько они опасны – по ссылке

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