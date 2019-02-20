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      Путин заявил о создании новой гиперзвуковой ракеты "Циркон": что о ней известно

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      "Циркон" – гиперзвуковая ракета морского базирования
      "Циркон" – гиперзвуковая ракета морского базирования / Соцсети

      Президент России презентовал новую гиперзвуковую ракету "Циркон". По его словам, этот новый вид вооружения будет иметь скорость 9 махов (1 мах равен 1062 километров в час на высоте 11 километров; гиперзвук – это скорость от 5 махов и выше) и дальность полета более тысячи километров.

      Как заявил он во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ, "Циркон" – гиперзвуковая ракета морского базирования. Она готова для использования в действующей инфраструктуре семейства крылатых ракет "Калибр".

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      Еще одна перспективная новинка – это ракета "Циркон". Сейчас над ней успешно идет работа, и в запланированные сроки, безусловно, она будет завершена. Скорость ее полета составляет до 9 махов , а дальность – более тысячи километров. Она способна поражать как морские, так и наземные цели. Вооружены "Цирконом" будут надводные и подводные корабли, как перспективные, так и те, что сейчас строят под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр",
      – отметил хозяин Кремля.

      По его словам, работа на "Цирконом" для России не является затратной.

      Также Путин сообщил, что в рамках Госпрограммы вооружений, ВМФ РФ будет передано семь новых многоцелевых подводных лодок и в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны. Еще 16 кораблей такого класса передадут в состав флота до 2027 года.

      "В этом году началось серийное производство ракетных комплексов "Авангард" и "Сармат", а весной будет спущена на воду первая подводная лодка-носитель "Посейдон". Кроме того, такое новейшее оружие, как "Пересвет" и "Кинжал", уже показало свою эффективность", – констатировал политик.

      Российские СМИ писали, что в России недавно прошли успешные испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник". На испытаниях были "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".

      Что известно о новейшей российской крылатой ракете "Циркон"? Впервые она была запущена в 2012 году на полигоне в Актюбинске (Казахстан), хотя общественность в России услышала о ней гораздо позже – в 2016 году. Первый пуск ракеты осуществили с борта стратегического ракетоносца "Ту-22М3", а дальнейшие пуски проводили с наземных пусковых установок.

      По данным российских СМИ, во время испытаний она достигла гиперзвуковой скорости, которая превышала скорость звука в 5-6 раз. Также журналисты из России пишут, что "Циркон" превращает современные системы ПВО в кучу ненужного хлама".

      Крилата надзвукова ракета Циркон, Росія, зброя
      Гиперзвуковая ракета "Циркон": инфографика от РосСМИ

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      Теги: Новости политики Новости России Оружие Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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