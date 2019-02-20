Путін заявив про створення нової гіперзвукової ракети "Циркон": що про неї відомо

Президент Росії презентував нову гіперзвукову ракету "Циркон". За його словами, це новий вид озброєння матиме швидкість 9 махів (1 мах дорівнює 1062 кілометрів за годину на висоті 11 кілометрів; гіперзвук – це швидкість від 5 махів і вище) і дальність польоту у понад тисячу кілометрів.

Як заявив він під час щорічного послання Федеральним зборам РФ, "Циркон" - гіперзвукова ракета морського базування. Вона є готовою для використання у чинній інфраструктурі сімейства крилатих ракет "Калібр".

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Ще одна перспективна новинка – це ракета "Циркон". Зараз над нею успішно йде робота та у заплановані терміни, безумовно, її буде завершено. Швидкістю польоту її становить до 9 махів , а дальність – понад тисячу кілометрів. Вона є здатною вражати як морські, так і наземні цілі. Озброєно "Цирконом" буде надводні та підводні кораблі, як перспективні, так і ті, що зараз споруджують під ракетні комплекси високоточної зброї "Калібр,

– зазначив господар Кремля.

За його словами, робота на "Цирконом" для Росії не є витратною.

Також Путін повідомив, що у рамках Держпрограми озброєнь, ВМФ РФ буде передано сім нових багатоцільових підводних човнів і найближчим часом буде закладено п'ять надводних кораблів дальньої морської зони. Ще 16 кораблів такого класу передадуть до складу флоту до 2027 року.

"У цьому році почалося серійне виробництво ракетних комплексів "Авангард" і "Сармат", а навесні буде спущено на воду перший підводний човен-носій "Посейдон". Крім того, така новітня зброя, як "Пересвіт" (лазерний комплекс) і "Кинджал" (гіперзвуковий ракетний комплекс) вже показали свою ефективність", – констатував політик.

Російські ЗМІ писали, що у Росії нещодавно пройшли успішні випробування малогабаритної ядерної енергетичної установки для крилатої ракети "Буревісник". На випробуваннях було "підтверджено заявлені характеристики реактора, що забезпечують необмежену дальність польоту ракети".

Що відомо про новітню російську крилату ракету "Циркон"? Вперше її було запущено у 2012 році на полігоні в Актюбинську (Казахстан), хоча громадськість у Росії почула про неї набагато пізніше – у 2016 році. Перший пуск ракети здійснили з борту стратегічного ракетоносця "Ту-22М3", а подальші пуски проводили з наземних пускових установок.



За даними російських ЗМІ, під час випробувань вона досягла гіперзвукової швидкості, що перевищувала швидкість звуку у 5-6 разів. Також журналісти з Росії пишуть, що "Циркон" перетворює сучасні системи ППО в купу непотрібного мотлоху".







Гіперзвукова ракета "Циркон": інфографіка від РосЗМІ