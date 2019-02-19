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      Росія протестувала у Чорному морі ракетний корабель: фото

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      Росія протестувала у Чорному морі ракетний корабель: фото

      Малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" Чорноморського флоту провів комплекс корабельних бойових навчань в морських полігонах Чорного моря.

      В рамках заходів бойової підготовки корабель відпрацював дії по відбиттю ракетної атаки, – йдеться на сайті Чорноморського флоту.

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      А також провели навчання зі знищення надводного корабля умовного противника із застосуванням високоточної ракетного комплексу "Калібр-НК".

      Ракетний корабель
      Ракетний корабель "Орехово-Зуєво"

      У ході виконання завдань в морі бойові пости "Орехово-Зуєво" відбили ракетний удар умовного противника, застосувавши зенітно-артилерійське озброєння. Потім електронним пуском завдали удару у відповідь по цілі з використанням ракетного комплексу "Калібр-НК".

      Ракетники
      Ракетники "Орехово-Зуєво"

      Що відомо про малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво"? Це багатоцільовий корабель, що оснащений сучасними зразками артилерійського, ракетного, протидиверсійного, зенітного і радіотехнічного озброєння. Він є сьомим кораблем модернізованої серії "Буян-М", побудованим для Чорноморського флоту.

      Кораблі даного проекту мають збільшене водотоннажність і обладнані високоточною ракетною зброєю великої дальності, призначеною для ураження морських і берегових цілей. 

      blog_ava
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      Теги: Водний транспорт Чорне море Новини Росії Зброя
      Джерело: 24 канал
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