Росія протестувала у Чорному морі ракетний корабель: фото

Малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" Чорноморського флоту провів комплекс корабельних бойових навчань в морських полігонах Чорного моря.

В рамках заходів бойової підготовки корабель відпрацював дії по відбиттю ракетної атаки, – йдеться на сайті Чорноморського флоту.

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А також провели навчання зі знищення надводного корабля умовного противника із застосуванням високоточної ракетного комплексу "Калібр-НК".



Ракетний корабель "Орехово-Зуєво"

У ході виконання завдань в морі бойові пости "Орехово-Зуєво" відбили ракетний удар умовного противника, застосувавши зенітно-артилерійське озброєння. Потім електронним пуском завдали удару у відповідь по цілі з використанням ракетного комплексу "Калібр-НК".



Ракетники "Орехово-Зуєво"

Що відомо про малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво"? Це багатоцільовий корабель, що оснащений сучасними зразками артилерійського, ракетного, протидиверсійного, зенітного і радіотехнічного озброєння. Він є сьомим кораблем модернізованої серії "Буян-М", побудованим для Чорноморського флоту.



Кораблі даного проекту мають збільшене водотоннажність і обладнані високоточною ракетною зброєю великої дальності, призначеною для ураження морських і берегових цілей.