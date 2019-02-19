Підрозділи ЗСУ на Донбасі отримали партію медичної техніки

Санітарні автомобілі "Богдан" та гусеничні "МТЛБ-С" наразі перебувають на базі зберігання медичної військової техніки на Полтавщині. Вони вже пройшли перевірку та найближчим часом їх передадуть на потреби бійців ООС на Донбасі.

Медична техніка була введена в експлуатацію та згідно з нарядами розподілена по військових частинам, які виконують бойові завдання на сході України, повідомив Ukrmilitary.

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Командир військової частини та підполковник медичної служби Олександр Маляр наголосив, що це перша у 2019 році передача медичної техніки на передову.

Загалом процес заміщення старих медичних машин проходить досить активно. У 2018 році ми доправили до району ООС близько 120 зразків медичної техніки, серед яких "МТЛБ-С", реанімобілі та санітарні автомобілі "Богдан",

– повідомив Олександр Маляр.

Також він додав, що вся медтехніка має сучасне обладнання та повністю адаптована для виконання завдань за призначенням.