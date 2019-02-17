Три бойових катери поповнять ряди ВМС ЗСУ у 2019 році

Один малий броньований артилерійський катер і два десантних катери будуть прийняті до складу Військово-морських сил Збройних сил України впродовж 2019 року.

Про це заявив заступник начальника головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ В’ячеслав Дем’яненко на брифінгу "Підсумки реформування Збройних Сил України".

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До складу Військово-морських сил прийняті шість малих броньованих артилерійських катерів, поточного року заплановано прийняття ще одного такого катера і двох десантних катерів,

– сказав Дем’яненко.

Мовиться про малі броньовані артилерійські катери проекту 58155 "Гюрза-М" і великі десантно-штурмові катери проекту 58503 "Кентавр-ЛК", а також про катер проекту 58155 "Гюрза-М" та перший два катери "Кентавр", що були побудовані у 2018 році та поки що не введені до складу флоту.

Також на початку лютого на заводі "Кузня на Рибальському" в рамках реалізації "Стратегії ВМС ЗСУ – 2035" було закладено два катери: один артилерійський катер “Гюрза-М” та один десантно-штурмовий "Кентавр". Їх прийняття до складу ВМС можливо у кінці 2019 року – початку 2020 року.

Дем’яненко також заявив, що наразі триває розробка технічного проекту ракетного катера типу “Лань”, оснащеного ракетним комплексом “Нептун”.

США передали до ВМС ЗСУ два патрульних катери типу Island в рамках міжнародної допомоги у військовій сфері. Тривають заходи з формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та в акваторії Азовського моря,

– розповів представник Генштабу.

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Він наголосив, що вже вдвічі нарощено потенціал артилерійських підрозділів, покращився стан забезпечення озброєнням, військовою та спеціальною технікою.

"На озброєння прийнято 16 зразків і допущено до експлуатації 32 зразки, поставлено у війська близько 8 тисяч одиниць нового або модернізованого озброєння і військової техніки, а також близько 500 тисяч одиниць боєприпасів. Відновлено близько 6 тисяч одиниць озброєння і військової техніки. В рамках технічної допомоги від США до війська поставлено 5 радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби і 2500 приладів нічного бачення. На підприємствах оборонно-промислового комплексу освоюється виробництво ракет і боєприпасів, в першу чергу тих, які для нас наразі важливі", – розповів Дем’яненко.