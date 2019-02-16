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      Гаряча доба на Донбасі: є втрати серед українських воїнів

      690 Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 15 лютого бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню, зокрема 6 разів, застосовуючи заборонене Мінськом озброєння. Загалом окупанти випустили по українських позиціях 48 мін калібрів 120 та 82 міліметрів.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці тричі обстріляли позиції українських захисників:

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      у районі Мар’їнки: з протитанкового ракетного комплексу;

      поблизу Кам’янки: з мінометів калібру 120 міліметрів;

      у районі Павлополя: з мінометів калібру 82 міліметри, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 6 разів обстріляли українських захисників:

      – у районі Новоолександрівки: з мінометів калібру 120 міліметрів;

      – поблизу селища Нижнє: з мінометів калібру 82 міліметри;

      – у районі хутора Вільний: з мінометів калібру 82 мліметри, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – поблизу селища Золоте-1: з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів;

      – поряд із Золотим-4: зі станкових гранатометів різних систем і зенітної установки ЗУ-23-2;

      – у районі Попасної: зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

      Внаслідок бойових дій один воїн Об'єднаних сил загинув і ще двоє зазнали поранення.

      "Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", – підкреслили у прес-центрі Об'єднаних сил. 

      Щодо втрат ворога, за даними розвідки, сім окупантів було знищено та ще шість поранено.

      Від початку поточної доби проросійські найманці вогонь не відкривали.

      За інформацією Млинівської держадміністрації, нещодавно на Донбасі загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади Руслан Кондратюк. Він був родом із Рівненщини. У чоловіка залишилися дві дитини, 

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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