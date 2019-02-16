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      Горячие сутки на Донбассе: есть потери среди украинских воинов

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      Как минули сутки на Донбассе
      Как минули сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток, 15 февраля, боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 6 раз, применяя запрещенное Минском вооружение. В общем оккупанты выпустили по украинским позициям 48 мин калибров 120 и 82 миллиметров.

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники трижды обстреляли позиции украинских защитников:

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      – в районе Марьинки: с противотанкового ракетного комплекса;

      вблизи Каменки: из минометов калибра 120 миллиметров;

       в районе Павлополя: из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 6 раз обстреляли украинских защитников:

      – в районе Новоалександровки: из минометов калибра 120 миллиметров;

      вблизи поселка Нижнее: из минометов калибра 82 миллиметра;

      – в районе хутора Вольный: из минометов калибра 82 млиметры, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – вблизи поселка Золотое-1: из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов;

      – рядом с Золотым-4: со станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2;

      – в районе Попасной: со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      В результате боевых действий один воин Объединенных сил погиб и еще двое получили ранения.

      "Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", – подчеркнули в пресс-центре Объединенных сил.

      Что касается потерь врага, по данным разведки, семь оккупантов было уничтожено и еще шесть получили ранения.

      С начала текущих суток пророссийские наемники огонь не открывали.

      По информации Млыновской госадминистрации, недавно на Донбассе погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады Руслан Кондратюк. Он был родом из Ровенской области. У мужчины осталось два ребенка,

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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