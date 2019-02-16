На Донбасі загинув український військовий з Рівненщини: у бійця залишилось двоє дітей

Втрати України на Донбасі: загинув боєць з Рівненщини / Ілюстративне фото

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади Руслан Кондратюк. Боєць родом з Рівненщини підірвався на міні і загинув від отриманих травм та поранень.