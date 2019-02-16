На Донбасі загинув український військовий з Рівненщини: у бійця залишилось двоє дітей
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади Руслан Кондратюк. Боєць родом з Рівненщини підірвався на міні і загинув від отриманих травм та поранень.
Руслан Кондратюк народився 2 жовтня 1981 року у селі Війниця Млинівського району Рівненської області.
Читайте також: Порошенко вас кинув: від бойовиків прилетіла міна з запискою
У листопаді 2018 року боєць підписав контракт із Збройними силами України. Військову службу проходив у мотопіхотному батальйоні 24-ї окремої механізованої бригади.
Без батька залишились двоє дітей – 11-річний Святослав та 8-річна Діана.
На Млинівщині 16,17 та 18 лютого оголошені днями жалоби.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50