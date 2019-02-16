На Донбассе погиб украинский военный с Ровенщины: у бойца осталось двое детей
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады Руслан Кондратюк. Боец родом из Ровенской области подорвался на мине и погиб от полученных травм и ранений.
Руслан Кондратюк родился 2 октября 1981 года в селе Войница Млиновского района Ровенской области.
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В ноябре 2018 года боец подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Военную службу проходил в мотопехотном батальоне 24-й отдельной механизированной бригады.
Без отца остались двое детей – 11-летний Святослав и 8-летняя Диана.
На Млиновщине 16, 17 и 18 февраля объявлен траур.
Источник: 24 канал
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