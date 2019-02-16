На Донбассе погиб украинский военный с Ровенщины: у бойца осталось двое детей

Потери Украины на Донбассе: погиб боец из Ровенской области / Иллюстративное фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады Руслан Кондратюк. Боец родом из Ровенской области подорвался на мине и погиб от полученных травм и ранений.