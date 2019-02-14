Порошенко вас кинул: от боевиков прилетела мина с запиской

Пророссийские боевики на украинском Востоке не прекращают обстрелы. По данным нашей разведки, в оккупированную Горловку зашли новые российские военные, которые обстреливают Зайцево.

Боевики с утра "присылают поздравления" по защитникам Зайцевого из гранатомета.

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В Горловку и оккупированную часть Зайцево, по данным нашей разведки, зашел российское подразделение, которое стреляет днем и ночью, пренебрегая любыми договоренностями и перемириями.

У них произошла ротация и они стали более агрессивные,

– отметил военнослужащий ВСУ Жора.

Один из минометных обстрелов на днях закончился попаданием в жилой сектор Зайцево. После нескольких "приходов" мин от дома ничего не осталось.



Жилой дом, в который попала мина

Наши бойцы говорят, что оккупанты точно знали куда стреляют, ведь корректировали огонь с беспилотника.

Одна из мин не разорвалась. И наши бойцы нашли на ней надпись, которую им адресовали боевики.

Там писали, что Порошенко нас продал и другие их сепаратистские идеи. Агитируют нас не вестись на это. Однако у нас есть своя точка зрения, и мы на их агитации не ведмося,

– заявил военнослужащий ВСУ "Смайлик".

Горячая украинская предвыборная кампания коснулась даже российских наемников. Сами же украинские армейцы о выборах пока не думают. Их мысли только о родных и близких, которых они защищают. Особенно о любимых, ведь 14 февраля – День святого Валентина.

Я бы сейчас был со своей любимой девушкой, а тут собратья,

– рассказал военнослужащий ВСУ "Смайлик"

Пока украинцы на мирной территории будут готовиться к романтическим свиданиям, наши защитники в очередной раз выполнят свою смертельно опасную работу.