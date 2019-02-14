Порошенко вас кинул: от боевиков прилетела мина с запиской
Пророссийские боевики на украинском Востоке не прекращают обстрелы. По данным нашей разведки, в оккупированную Горловку зашли новые российские военные, которые обстреливают Зайцево.
Боевики с утра "присылают поздравления" по защитникам Зайцевого из гранатомета.
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В Горловку и оккупированную часть Зайцево, по данным нашей разведки, зашел российское подразделение, которое стреляет днем и ночью, пренебрегая любыми договоренностями и перемириями.
У них произошла ротация и они стали более агрессивные,
– отметил военнослужащий ВСУ Жора.
Один из минометных обстрелов на днях закончился попаданием в жилой сектор Зайцево. После нескольких "приходов" мин от дома ничего не осталось.
Жилой дом, в который попала мина
Наши бойцы говорят, что оккупанты точно знали куда стреляют, ведь корректировали огонь с беспилотника.
Одна из мин не разорвалась. И наши бойцы нашли на ней надпись, которую им адресовали боевики.
Там писали, что Порошенко нас продал и другие их сепаратистские идеи. Агитируют нас не вестись на это. Однако у нас есть своя точка зрения, и мы на их агитации не ведмося,
– заявил военнослужащий ВСУ "Смайлик".
Горячая украинская предвыборная кампания коснулась даже российских наемников. Сами же украинские армейцы о выборах пока не думают. Их мысли только о родных и близких, которых они защищают. Особенно о любимых, ведь 14 февраля – День святого Валентина.
Я бы сейчас был со своей любимой девушкой, а тут собратья,
– рассказал военнослужащий ВСУ "Смайлик"
Пока украинцы на мирной территории будут готовиться к романтическим свиданиям, наши защитники в очередной раз выполнят свою смертельно опасную работу.