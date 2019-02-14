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      Порошенко вас кинул: от боевиков прилетела мина с запиской

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      Пророссийские боевики на украинском Востоке не прекращают обстрелы. По данным нашей разведки, в оккупированную Горловку зашли новые российские военные, которые обстреливают Зайцево.

      Боевики с утра "присылают поздравления" по защитникам Зайцевого из гранатомета.

      Читайте также: "Гвоздики" и "Грады": боевики продолжают разъезжать на тяжелой технике по оккупированному Донбассу

      В Горловку и оккупированную часть Зайцево, по данным нашей разведки, зашел российское подразделение, которое стреляет днем и ночью, пренебрегая любыми договоренностями и перемириями.

      У них произошла ротация и они стали более агрессивные,
      – отметил военнослужащий ВСУ Жора.

      Один из минометных обстрелов на днях закончился попаданием в жилой сектор Зайцево. После нескольких "приходов" мин от дома ничего не осталось.

      війна на донбасі війна ато
      Жилой дом, в который попала мина

      Наши бойцы говорят, что оккупанты точно знали куда стреляют, ведь корректировали огонь с беспилотника.

      Одна из мин не разорвалась. И наши бойцы нашли на ней надпись, которую им адресовали боевики.

      Там писали, что Порошенко нас продал и другие их сепаратистские идеи. Агитируют нас не вестись на это. Однако у нас есть своя точка зрения, и мы на их агитации не ведмося,
      – заявил военнослужащий ВСУ "Смайлик".

      Горячая украинская предвыборная кампания коснулась даже российских наемников. Сами же украинские армейцы о выборах пока не думают. Их мысли только о родных и близких, которых они защищают. Особенно о любимых, ведь 14 февраля – День святого Валентина.

      Я бы сейчас был со своей любимой девушкой, а тут собратья,
      – рассказал военнослужащий ВСУ "Смайлик"

      Пока украинцы на мирной территории будут готовиться к романтическим свиданиям, наши защитники в очередной раз выполнят свою смертельно опасную работу.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Оружие Новости Украины Горловка Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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