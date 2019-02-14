23:57
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пам'ятник Халку легкої поведінки у РФ. Росіяни замахнулися на святе
      Вєсті Кремля
      20:59, сьогодні
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Порошенко вас кинув: від бойовиків прилетіла міна з запискою

      435 Читать новость на русском

      Проросійські бойовики на українському Сході не припиняють обстрілів. За даними нашої розвідки, до окупованої Горлівки зайшли нові російські військові, які обстрілюють Зайцеве.

      Бойовики від ранку "надсилають вітання" по захисникам Зайцевого з гранатомета.

      Читайте також: "Гвоздики" та "Гради": бойовики продовжують роз’їжджати на важкій техніці по окупованому Донбасу

      До Горлівки та окупованої частини Зайцевого, за даними нашої розвідки, зайшов російський підрозділ, який стріляє вдень та вночі, нехтуючи будь-якими домовленостями та перемир'ями.

      У них відбулася ротація й вони стали більш агресивні,
      – зазначив військовослужбовець ЗСУ Жора.

      Один з мінометних обстрілів днями закінчився влучанням у житловий сектор Зайцевого. Після декількох "приходів" мін від будинку нічого не залишилося.

      війна на донбасі війна ато
      Житловий будинок, у який влучила міна

      Наші бійці кажуть, що окупанти точно знали куди стріляють, адже корегували вогонь з безпілотника.

      Одна з мін не розірвалась. І наші бійці знайшли на ній напис, який їм адресували бойовики.

      Там писали, що Порошенко нас продав та інші їхні сепаратиські ідеї. Агітують нас не вестися на це. Проте у нас є своя точка зору і ми на їхні агітації не ведмося,
      – заявив  військовослужбовець ЗСУ "Смайлик".

      Гаряча українська передвиборча кампанія торкнулась навіть російських найманців. Самі ж українські армійці про вибори поки не думають. Їхні думки лише про рідних та близьких, яких вони захищають. Особливо про коханих, адже 14 лютого – День святого Валентина.

      Я б зараз був зі своєю улюбленою дівчинкою, а тута побратими,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ "Смайлик"

      Поки українці на мирній території будуть готуватись до романтичних побачень, наші захисники вкотре виконають свою смертельно небезпечну роботу.

      blog_ava
      15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
      сьогодні
      16389
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Зброя Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Горлівка
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 лютого: Супрун поновили на посаді у МОЗ, кораблі НАТО зайдуть в Чорне море
      сьогодні , 22:34 Головні новини 14 лютого: Супрун поновили на посаді у МОЗ, кораблі НАТО зайдуть в Чорне море
      733
      Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      сьогодні , 22:00 Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      Артем Овдієнко 1749
      Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      сьогодні , 20:20 Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      Альона Захарова 1361
      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      сьогодні , 20:01 Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      Блог Соцмережі 232
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      сьогодні , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 501
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук