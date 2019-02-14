Порошенко вас кинув: від бойовиків прилетіла міна з запискою
Проросійські бойовики на українському Сході не припиняють обстрілів. За даними нашої розвідки, до окупованої Горлівки зайшли нові російські військові, які обстрілюють Зайцеве.
Бойовики від ранку "надсилають вітання" по захисникам Зайцевого з гранатомета.
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До Горлівки та окупованої частини Зайцевого, за даними нашої розвідки, зайшов російський підрозділ, який стріляє вдень та вночі, нехтуючи будь-якими домовленостями та перемир'ями.
У них відбулася ротація й вони стали більш агресивні,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ Жора.
Один з мінометних обстрілів днями закінчився влучанням у житловий сектор Зайцевого. Після декількох "приходів" мін від будинку нічого не залишилося.
Житловий будинок, у який влучила міна
Наші бійці кажуть, що окупанти точно знали куди стріляють, адже корегували вогонь з безпілотника.
Одна з мін не розірвалась. І наші бійці знайшли на ній напис, який їм адресували бойовики.
Там писали, що Порошенко нас продав та інші їхні сепаратиські ідеї. Агітують нас не вестися на це. Проте у нас є своя точка зору і ми на їхні агітації не ведмося,
– заявив військовослужбовець ЗСУ "Смайлик".
Гаряча українська передвиборча кампанія торкнулась навіть російських найманців. Самі ж українські армійці про вибори поки не думають. Їхні думки лише про рідних та близьких, яких вони захищають. Особливо про коханих, адже 14 лютого – День святого Валентина.
Я б зараз був зі своєю улюбленою дівчинкою, а тута побратими,
– розповів військовослужбовець ЗСУ "Смайлик"
Поки українці на мирній території будуть готуватись до романтичних побачень, наші захисники вкотре виконають свою смертельно небезпечну роботу.