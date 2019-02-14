"Гвоздики" та "Гради": бойовики продовжують роз’їжджати на важкій техніці по окупованому Донбасу

Спостерігачі знову фіксують важку техніку на окупованому Донбасі – цього разу три самохідних гаубиці та п'ять реактивних систем залпового вогню "Град".

Три "Гвоздики" бойовики розмістили на полігоні поблизу населеного пункту Софіївка, повідомляє СММ ОБСЄ у своєму звіті.

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На тому ж полігоні поблизу зафіксували п'ять бойових машин піхоти – ймовірно, БМП-1, та броньовану ремонтно-евакуаційну машину – ймовірно, БТС-4A.



Гвоздика (2С1)



Бойова машина БМП-1

Окрім того, ще два бронетранспортери МТ-ЛБ зафіксовали у Донецьку.



Бронетранспортер МТ-ЛБ

Зазначимо, нещодавно безпілотник місії ОБСЄ зафіксував ще один доказ присутності Росії на території тимчасово окупованого Донбасу – новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн". Випробування цього комплексу проводять у Росії, в Україну їх не постачали.