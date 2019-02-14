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      "Гвоздики" та "Гради": бойовики продовжують роз’їжджати на важкій техніці по окупованому Донбасу

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      Місія ОБСЄ зафіксувала гаубиці та "Гради" на окупованому Донбасі
      Місія ОБСЄ зафіксувала гаубиці та "Гради" на окупованому Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Спостерігачі знову фіксують важку техніку на окупованому Донбасі – цього разу три самохідних гаубиці та п'ять реактивних систем залпового вогню "Град".

      Три "Гвоздики" бойовики розмістили на полігоні поблизу населеного пункту Софіївка, повідомляє СММ ОБСЄ у своєму звіті.

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      На тому ж полігоні поблизу зафіксували п'ять бойових машин піхоти – ймовірно, БМП-1, та броньовану ремонтно-евакуаційну машину – ймовірно, БТС-4A.

      бойова техніка окупований Донбас
      Гвоздика (2С1)

      Окупований Донбас техніка
      Бойова машина БМП-1

      Окрім того, ще два бронетранспортери МТ-ЛБ зафіксовали у Донецьку.

      Техніка окупований Донбас
      Бронетранспортер МТ-ЛБ

      Зазначимо, нещодавно безпілотник місії ОБСЄ зафіксував ще один доказ присутності Росії на території тимчасово окупованого Донбасу – новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн". Випробування цього комплексу проводять у Росії, в Україну їх не постачали. 

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 Канал
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