"Гвоздики" та "Гради": бойовики продовжують роз’їжджати на важкій техніці по окупованому Донбасу
Спостерігачі знову фіксують важку техніку на окупованому Донбасі – цього разу три самохідних гаубиці та п'ять реактивних систем залпового вогню "Град".
Три "Гвоздики" бойовики розмістили на полігоні поблизу населеного пункту Софіївка, повідомляє СММ ОБСЄ у своєму звіті.
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На тому ж полігоні поблизу зафіксували п'ять бойових машин піхоти – ймовірно, БМП-1, та броньовану ремонтно-евакуаційну машину – ймовірно, БТС-4A.
Гвоздика (2С1)
Бойова машина БМП-1
Окрім того, ще два бронетранспортери МТ-ЛБ зафіксовали у Донецьку.
Бронетранспортер МТ-ЛБ
Зазначимо, нещодавно безпілотник місії ОБСЄ зафіксував ще один доказ присутності Росії на території тимчасово окупованого Донбасу – новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн". Випробування цього комплексу проводять у Росії, в Україну їх не постачали.