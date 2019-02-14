"Гвоздики" и "Грады": боевики продолжают разъезжать на технике по оккупированному Донбассу
Наблюдатели вновь фиксируют тяжелую технику на оккупированном Донбассе – на этот раз три самоходных гаубицы и пять реактивных систем залпового огня "Град".
Три "Гвоздики" боевики разместили на полигоне возле населенного пункта Софиевка, сообщает СММ ОБСЕ в своем отчете.
Читайте также: Бойцы ВСУ уничтожили огневую точку оккупантов на Донбассе: яркое видео
На том же полигоне вблизи зафиксировали пять боевых машин пехоты – вероятно, БМП-1, и бронированную ремонтно-эвакуационную машину – вероятно, БТС-4A.
Гвоздика (2С1)
Боевая машина БМП-1
Кроме того, еще два бронетранспортера МТ-ЛБ зафиксировали в Донецке.
Бронетранспортер МТ-ЛБ
Отметим, недавно беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал еще одно доказательство присутствия России на территории временно оккупированного Донбасса – новейший российский комплекс радиоразведки "Торн". Испытание этого комплекса проводят в России, в Украину их не поставляли.