"Гвоздики" и "Грады": боевики продолжают разъезжать на технике по оккупированному Донбассу

Наблюдатели вновь фиксируют тяжелую технику на оккупированном Донбассе – на этот раз три самоходных гаубицы и пять реактивных систем залпового огня "Град".

Три "Гвоздики" боевики разместили на полигоне возле населенного пункта Софиевка, сообщает СММ ОБСЕ в своем отчете.

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На том же полигоне вблизи зафиксировали пять боевых машин пехоты – вероятно, БМП-1, и бронированную ремонтно-эвакуационную машину – вероятно, БТС-4A.



Гвоздика (2С1)



Боевая машина БМП-1

Кроме того, еще два бронетранспортера МТ-ЛБ зафиксировали в Донецке.



Бронетранспортер МТ-ЛБ

Отметим, недавно беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал еще одно доказательство присутствия России на территории временно оккупированного Донбасса – новейший российский комплекс радиоразведки "Торн". Испытание этого комплекса проводят в России, в Украину их не поставляли.