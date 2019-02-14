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      "Гвоздики" и "Грады": боевики продолжают разъезжать на технике по оккупированному Донбассу

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      Миссия ОБСЕ зафиксировала гаубицы и "Грады" на оккупированном Донбассе
      Миссия ОБСЕ зафиксировала гаубицы и "Грады" на оккупированном Донбассе / Фото из открытых источников

      Наблюдатели вновь фиксируют тяжелую технику на оккупированном Донбассе – на этот раз три самоходных гаубицы и пять реактивных систем залпового огня "Град".

      Три "Гвоздики" боевики разместили на полигоне возле населенного пункта Софиевка, сообщает СММ ОБСЕ в своем отчете.

      Читайте также: Бойцы ВСУ уничтожили огневую точку оккупантов на Донбассе: яркое видео

      На том же полигоне вблизи зафиксировали пять боевых машин пехоты – вероятно, БМП-1, и бронированную ремонтно-эвакуационную машину – вероятно, БТС-4A.

      бойова техніка окупований Донбас
      Гвоздика (2С1)

      Окупований Донбас техніка
      Боевая машина БМП-1

      Кроме того, еще два бронетранспортера МТ-ЛБ зафиксировали в Донецке.

      Техніка окупований Донбас
      Бронетранспортер МТ-ЛБ

      Отметим, недавно беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал еще одно доказательство присутствия России на территории временно оккупированного Донбасса – новейший российский комплекс радиоразведки "Торн". Испытание этого комплекса проводят в России, в Украину их не поставляли.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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